شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة فى مهمة صعبة أمام صلابة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الجونة، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، طلائع الجيش باستاد خالد بشارة فى الغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز، حيث تعادل الجونة مع إنبى بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل فيه طلائع الجيش مع بيراميدز بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

ويسعى طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الجونة، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط فى مباراته الثانية كمدير فنى للفريق بعد التعادل مع إنبى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال عامل الأرض فى تجميع النقاط لتحسين وضعيته الفريق والهروب من منطقة الخطر، حيث يحتل نادى الجونة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 لقاءً، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

وفى المقابل، يأمل طارق العشرى المدير الفنى للطلائع، فى العودة لسكة الانتصارات والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة التى يعيشها الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة العودة بالثلاث نقاط والفوز لمواصلة التقدم فى الجدول، حيث يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 37 نقطة جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 19 هدفا.