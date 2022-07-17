شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتحدى "الغيابات" أمام البنك الأهلى فى مباراة خارج التوقعات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، البنك الأهلى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سموحة أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى حين حقق البنك الأهلى فوزا مهما على غزل المحلة فى نفس الجولة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، لتجهيز اللاعبين لتعويض النقص العدد الذى يعانى منه الفريق، مؤكدا أن لديه الثقة الكاملة فى تعويض الغيابات وتحقيق الثلاث نقاط، حيث يغيب كل من الهانى سليمان ومحمد حليمو وعبد الكبير الوادى وحمدى علاء وخالد عبد الفتاح.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

وفى المقابل، يأمل خالد جلال المدير الفنى لنادى البنك الأهلى، فى مواصلة نتائحه الرائعة والتقدم فى جدول الدورى، وخطف الثلاث نقاط من الفريق السكندرى، وطالب جلال اللاعبين ببذل الجهد والتركيز فى تجميع النقاط لتحسين مركز الفريق فى الجدول، حيث يحتل نادى البنك الأهلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.