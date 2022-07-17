هذا ما قدمه روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بعد ما بات روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ انتقاله إلى برشلونة، بعدما أعلن كلا الناديين الاتفاق على الصفقة.



وكان بايرن ميونخ أعلن أولا (السبت) اتفاقه الشفهي مع برشلونة على التخلي له عن ليفاندوفسكي مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات، قبل أن يعلن برشلونة بعدها عن اتفاقه المبدئي على ضم المهاجم البولندي في انتظار خوضه الكشف الطبي وتوقعي العقود.

وقدم ليفاندوفسكي الكثير مع الفريق البافاري وحصد العديد من البطولات والألقاب معه سواء على المستوى المحلي أو القاري، وأسهم في 416 هدفا مع الفريق، حيث سجل 344 وصنع 72، خلال 375 مباراة خاضها معه في جميع البطولات.

رغم أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أحرز العديد والعديد من الأهداف مع العملاق البافاري، لكنه ليس الهداف التاريخي للنادي، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة هدافيه على مدار التاريخ، خلف جيرد مولر لاعب الفريق الأسبق وأحد أساطير الكرة الألمانية.

حصد روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ العديد من الألقاب والبطولات منذ انضمامه إليه في موسم 2014-15.

ونجح ليفاندوفسكي في حصد دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة مع بايرن ميونخ، بينما حصل على الدوري الألماني 8 مرات، وفاز بكأس العالم للأندية مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس ألمانيا 3 مرات، وكأس السوبر الألماني 5 مرات.