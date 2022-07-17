الجناح الدولي غنابري يمدد عقده مع بايرن ميونخ رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية، تمديد عقد جناحه الدولي الألماني سيرج غنابري حتى عام 2026.



وأفاد غنابري عبر الموقع الرسمي للنادي البافاري "أريد مرة أخرى الفوز بكل الألقاب مع هذا النادي، أريد أن استرجع هذا الشعور الذي شعرنا به قبل عامين"، عندما أحرز البايرن جميع الألقاب المحلية والقارية الممكنة في عام 2020.

وكانت وسائل الإعلام المحلية أشارت في وقت سابق إلى رحيل غنابري عن صفوف العملاق البافاري بسبب مشكلات مع إدارة الفريق، وتحديدا من ناحية العرض المالي الذي تقدمت به لإقناعه بالبقاء.

وحال البايرن دون رؤية نجمه يرحل بصفقة حرة إلى ناد آخر بعد عام، إذ ينتهي عقده الحالي في صيف 2023.

وفي نهاية المطاف، توصل الطرفان إلى اتفاق لصفقة جديدة، ستسمح لبطل ألمانيا بالاحتفاظ بجناحيه الأساسيين لعدة مواسم مقبلة، بعدما أقدم الجناح الآخر، الفرنسي كينغسلي كومان في بداية العام على تمديد عقده حتى 2027.