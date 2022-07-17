الأرجنتيني غاريكا يتخلى عن تدريب منتخب البيرو (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم، السبت أن الأرجنتيني ريكاردو غاريكا تخلى عن تدريب المنتخب الوطني بعد 7 أعوام ناجحة قضاها مع "بلانكيروخا".



وقاد الأرجنتيني المكنى "إل تيغري" والبالغ 64 عاما، المنتخب البيروفي إلى نهائيات مونديال 2018، وذلك بعد 36 عاما من المشاركة الأخيرة للـ "بيكولور" في كأس العالم.

كما ساهم في خوض البيرو عقب احتلالها للمركز الخامس في المجموعة المشتركة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، الملحق الدولي، إلا أنه فشل في تخطي عقبة المنتخب الأسترالي بخسارته بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا على ملعب الريان القطري في 13 يونيو.

وفشلت البيرو، المصنفة 22 عالميا والتي يقودها غاريكا منذ 2015، في الوصول إلى كأس العالم للمرة السادسة بعد 1930 و1970 و1978 و1982 و2018.

وبات غاريكا أيقونة حية في البيرو، فتحت قيادته وصل المنتخب إلى نهائي مسابقة كوبا أمريكا عام 2019 ليخسر أمام البرازيل صاحبة الأرض 1-3.

ولم يكشف الاتحاد البيروفي عن اسم بديل لغاريكا.