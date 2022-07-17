مدرب بايرن ميونخ يعلق للمرة الأولى على أنباء اهتمام فريقه بضم رونالدو.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

واصل بايرن ميونخ، نفي شائعات اهتمامه بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وجاء الدور هذه المرة على مدرب البايرن، جوليان ناغلسمان، الذي قال اليوم السبت في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا: "تابعت كل الشائعات عن اهتمامي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. لكنها غير صحيحة".

وسبق أن صرح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، قائلا: "لدي الكثير من الاحترام لكريستيانو رونالدو ونجاحاته ومسيرته الاحترافية، لكن سأقولها مرة أخرى: لا علاقة لنا بهذا الأمر".

وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري: "مع تقديري لكريستيانو رونالدو، أحد أعظم اللاعبين، إلا أن الصفقة لا تتناسب مع فلسفتنا".

وانتشرت في الآونة الأخيرة تقارير، تفيد بأن البايرن سيتعاقد مع رونالدو، لتعويض رحيل مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وهذا في ظل رغبة رونالدو أيضا في مغادرة مانشستر يونايتد، حيث ترددت أنباء بأن النجم البرتغالي طلب الرحيل بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.