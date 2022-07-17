منتخب مصر يهزم تونس ويتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يوليه 2022

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على شقيقه التونسي (السبت) في الدور نصف النهائي.



وخلال المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حقق منتخب مصر صاحب الأرض فوزا ملحميا على شقيقه التونسي بنتيجة (29-27) ليحجز مقعده في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.

وضرب الفراعنة بذلك موعدا ناريا مع منتخب الرأس الأخضر في المباراة النهائية للبطولة والمقررة يوم الإثنين المقبل، بعد تأهل الأخير على حساب المغرب في مفاجأة كبرى.

ويتطلع منتخب مصر للفوز على الرأس الأخضر في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد من أجل الاحتفاظ باللقب الذي حققه في 2020، وحصد البطولة للمرة الثامنة في تاريخه ليفض الشراكة مع الجزائر على وصافة الأبطال التاريخيين للبطولة.

ويتربع منتخب تونس على عرش الأكثر تتويجا بكأس أمم أفريقيا لكرة اليد على مر تاريخها حتى الآن، برصيد 10 ألقاب، بفارق 3 ألقاب أمام مصر والجزائر.

وكان منتخب الرأس الأخضر حقق مفاجأة كبرى بالتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 23-19.

وكسر المنتخب الأفريقي الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2020 بذلك هيمنة الثلاثي مصر وتونس والجزائر على مقعدي المباراة النهائية لبطولة خلال السنوات الـ39 الأخيرة.

وكان آخر منتخب بخلاف الثلاثي العربي تأهل للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد هو منتخب الكونغو، في نسخة عام 1983، قبل أن يخسر أمام الجزائر.