شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بإغلاق صفحة الدورى والتركيز على موقعة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبي فريقه بطى صفحة الدورى ونسيان أى أحداث فى تلك المسابقة، والتركيز فقط فى مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها مواجهة فى غاية الأهمية ولا بديل عن الفوز وتحقيق بطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي، وأن الفوز على المارد الأحمر بطولة فى حد ذاتها بغض النظر عن تحقيق لقب الكأس.

كما طلب البروفيسور من لاعبي فريقه ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسي كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي وإن كانت فى الكأس ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.

وفى سياق مختلف، حدد الجهاز الفني للزمالك برنامجاً خاصاً لمحمد عبد الشافي لتجهيزه والاستعانة به في مواجهة الأهلي المقبلة، خاصة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يرغب فى الاستعانة بجميع عناصر الخبرة فى تلك المباراة، كما طلب المدير الفني من معاونيه جمع المباريات التى تولي البرتغالي ريكاردو سواريز قيادة فريق الأهلي منذ أن تولى المهمة من أجل دراسة فكره والوقوف على مفاتيح طريقة لعبه.