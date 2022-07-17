شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد فوزى أمام بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود محمد فوزى حارس المرمى فى مباراة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الأحد 24 يوليو باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد انتهاء الايقاف.

وغاب محمد فوزى عن الظهور فى تشكيلة الإسماعيلى فى مباراة فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري التى أقيمت مساء السبت باستاد الأهلى والسلام نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحه، خاصة أنه كان يحمل بطاقتين من قبل خلال مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش (الدور الأول).

جدير بالذكر أن فوزي نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 6 هذا الموسم، بعدما لعب 16 مباراة بواقع 1395 دقيقة.