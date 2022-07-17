شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وعلى نفس الوتيرة، طوى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس، السبت، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بحثاً عن الاستعداد للقمة المرتقبة أمام الاهلى فى نهائى كأس مصر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

يواجه فريق الاهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

الأهلى يظهر بالأحمر والزمالك بالزى الاحتياطى فى نهائى الكأس

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.