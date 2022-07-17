شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى المصرى من انتفاضة الاتحاد بعد خماسية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، لاعبي فريقه من الاستهانة بالاتحاد السكندرى، خاصة بعد الهزيمة القاسية التى تلقاها زعيم الثغر أمام سيراميكا بخماسية نظيفة فى الجولة 24 بالدوري العام.

وطالب حسام حسن لاعبي المصري بضرورة استغلال الفرص التى ستتاح لهم أمام المرمى وحسم اللقاء مبكراً، مشدداً على أهمية حصد نقاط المباراة فى ظل الصحوة الأخيرة من فرق قاع الجدول.

وفضل الجهاز الفني للمصري عدم منح اللاعبين أى راحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري غداً الاثنين بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، نظراً لضيق الوقت، وعزل حسام حسن لاعبي المصري عن كل الأجواء الإدارية بالنادي، كما لقن لاعبيه درساً قوياً بعد التعادل مع فاركو في المباراة الماضية سلبياً، مشدداً على ضرورة استعادة طريق الانتصارات ومهدداً المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.