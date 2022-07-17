شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يقترب من العودة للتدريبات الجماعية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له فى مباراة بيراميدز الأخيرة بكأس مصر.

وتعرض محمود وحيد للإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز التي ‏أقيمت باستاد القاهرة فى ربع نهائي كأس مصر، والتى نجح خلالها الأهلي فى حسم ‏تأهله إلى دور نصف النهائي للبطولة بالفوز بهدفين مقابل هدف.‏

وكان محمود وحيد قد أجرى أشعة عقب مباراة بيراميدز وتبين إصابته بشد فى العضلة ‏الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للتواجد فى المباريات ‏الجماعية.‏

فى سياق آخر، استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على بيع ميكيسونى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بدلا له، بعد فشله فى إثبات نفسه بالقميص الأحمر منذ التعاقد معه.

وبدأ ميكيسونى مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أحد التدريبات بالجزائر قبل مباراة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتبعده عن الملاعب قرابة الشهرين ونصف.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.