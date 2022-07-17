شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، والتى بدأت أمس بإقامة ثلاثة لقاءات، جمعت غزل المحلة مع الزمالك وفيوتشر مع الإسماعيلى والأهلى مع بيراميدز، وتقام اليوم ثلاثة لقاءات أخرى ضمن منافسات هذه الجولة على أن تختتم مبارياتها غداً الاثنين.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الأحد

سموحة & البنك الأهلى..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

الجونة & طلائع الجيش ..6.30 مساء على استاد خالد بشارة بالغردقة

المقاولون العرب & سيراميكا..9 مساء على استاد الجبل الأخضر

الاثنين

مصر المقاصة & إنبى..6.30 مساء على ستاد الكلية الحربية

فاركو & إيسترن كومبانى..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

الاتحاد السكندري & المصرى البورسعيدى..9 مساء على استاد برج العرب

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.