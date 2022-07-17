شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: فى مباريات السبت نجاح الصباحى ومجدى تحكيميا وفشل صافرة جراندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن مباريات اليوم شهدت العديد من القرارات التحكيمية الجدلية، خاصة بعدما جاءت قرارات الدولي الإسباني كارلوس مثيرة للجدل، بعدما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء "إنذار ثان" للاعب بيراميدز أحمد توفيق في الدقيقة 48 من عمر لقائه أمام الأهلي والذي انتهى بفوز الأول بهزيمة الأحمر بهدفين دون رد، كما أغفل احتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الشوط الثاني من عمر اللقاء الذي شهد أداء متواضعا من الحكم الإسباني الذى كان يجد صعوبة في الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب في الوقت الذى شهدت المباراة التزاما من اللاعبين والأجهزة الفنية للقرارات الفنية والإدارية للدولي الإسباني.

كما ظهر محمد الصباحي بمستوى فني جيد، خلال إدارته لمواجهة الزمالك وغزل المحلة التى سبقت لقاء الأهلي وبيراميدز وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

تدخل الصباحي بالصافرة واحتسب 32 مخالفة إلا أنه يؤخذ عليه أنه احتسب التسرع في لمسة يد على مدافع الزمالك الونش على حدود منطقة الجزاء كادت تسفر عن هدف للمحلة وتغاضى عن إنذار مستحق للاعب المحلة للمسك الصارخ في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، كما أشهر البطاقة الصفراء في 5 مناسبات وتدخل الـ"VAR" بشكل جيد طبقا للبروتوكول والتشيك الصامت في الدقيقتين 47، 63 من عمر اللقاء، كما تمتع المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء.

في الوقت الذي نجح طارق مجدي في الاختبارات التي تعرض لها خلال إدارته لمواجهة الإسماعيلي وفيوتشر التى انتهت بفوز الدراويش 2/1، حيث شهد اللقاء ركلتي جزاء الأولى لصالح فيوتشر في الدقيقة 48، ولم يستغرق أكثر من 30 ثانية عند شاشة المراجعة عندما تدخل الـVAR طبقا للبروتوكول، بينما كانت الركلة الثانية من نصيب الدراويش في الدقيقة 78، وأكد الـVAR القرار من خلال "الكوميكيشن سيستم"، كما أشهر البطاقة الصفراء لكل من محمود شعبان ومحمد هاشم في الوقت الذى تغاضى عن إنذار حارس الاسماعيلى عمر رضوان في الدقيقة 48 في الوقت الذى ظهر فيه المساعدان بشكل جيد خلال فعاليات اللقاء.