شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع الرتوش الأخيرة على خطة المصرى لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري تدريباته اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب فى الإسكندرية، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري غداً، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب.

وحذر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، لاعبي الفريق البورسعيدي، من الاستهانة بالاتحاد السكندري، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها زعيم الثغر أمام سيراميكا بخماسية نظيفة في الجولة 24 بالدوري العام.

وطالب حسام حسن لاعبي المصري بصرورة استغلال الفرص التي ستتاح لهم أمام المرمى وحسم اللقاء مبكراً، مشدداً على أهمية حصد نقاط المباراة في ظل الصحوة الأخيرة من فرق قاع الجدول.

وفضل الجهاز الفني للمصرى عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، نظراً لضيق الوقت، وعزل حسام حسن لاعبي المصري عن كل الأجواء الإدارية بالنادي، كما لقن لاعبيه درساً قوياً بعد التعادل مع فاركو في المباراة الماضية سلبياً، مشدداً على ضرورة استعادة طريق الانتصارات ومهدداً المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.