شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن نور الدين البحار بعد شائعة انضمامه للأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نور الدين البحار، لاعب منتخب مصر مواليد 2003، الجدل المثار فى الساحة الكروية حول وجود مفاوضات بينه وبين مسئولى النادى الأهلى، مؤكداً أن الأمر لا يعدو شائعة، وأن هروبه من معسكر منتخب مصر للشباب 2003 أمر عار تماماً من الصحة.

وكتب البحار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "مساء الخير على كل من يتواجد على صفحتي الشخصية، أنفى كل ما يتردد من أكاذيب وأقاويل متداولة عن أى مفاوضات متداولة بشأني فى الساعات الأخيرة".

ونستعرض أهم المعلومات عن نور الدين البحار لاعب الاتحاد السعودى فى السطور التالية..

1_ نور الدين البحار من مواليد 2003

2_ يلعب حالياً فى قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السعودى

3_ لفت البحار أنظار محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب ليضمه لصفوف الفراعنة الصغار

4_لم يشارك نور الدين البحار مع الفريق بنادى الاتحاد السعودى

5_ لو شارك نور الدين البحار مع الاتحاد السعودى سيكون المصرى الثانى فى الفريق بعد المدافع أحمد حجازى.