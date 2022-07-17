شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادي المصري، اليوم الأحد، تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي البورسعيدي، بعدما قررت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادي فتح باب الترشح للانتخابات بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة 2022/7/22، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بمقر النادي الاجتماعي 1 بحي الضواحي، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.

ويأتي قرار اللجنة السباعية في الوقت الذي يعاني فيه النادي المصري العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

من ناحية أخرى، يستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.