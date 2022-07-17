شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: كنا محتاجين لـ"الغل" أمام الأهلي.. ومكافآت إضافية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سبب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس في الجولة 25 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية: "ببساطة إن إحنا بلغة الكورة، غليت شوية، الفرقة مش ناقصها فنيات، كان ناقصنا روح وغل شوية وده الفرق بين ماتش الدوري والكأس".

وأضاف: "أغلقنا المساحات على لاعبي الأهلي، وهذا جعل الأهلي يعتمد على الكرات الطولية، وهذا ساهم في فوزنا في اللقاء".

وختم حديثه قائلا: "في مكافأة إضافية للاعبي بيراميدز بعدما شفنا أدائهم قدام الأهلي، ولو لعبنا بنفس الروح دي كل الماتشات، هنكسب الدوري".

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل هدفي بيراميدز فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 29، وتراوري في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.