حازم إمام: فيتوريا مستمر مع المنتخب حتى 2026 بغض النظر عن النتائج

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القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن البرتغالى روى فيتوريا المدرب الجديد لمنتخب مصر مستمر حتى عام 2026 بغض النظر عن النتائح التى سيحققها فى بطولة أمم أفريقيا.

وقال حازم إمام خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التعاقد مع فيتوريا يحسب لاتحاد الكرة بشكل كامل وليس حازم إمام لوحده، وأنا بشكرهم على تفويضهم لى فى هذا الملف وكل الأعضاء دعمونى فى هذا الملف حتى إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالى".

وأضاف حازم إمام: "مدة التعاقد مع فيتوريا مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات، وسيقود مشروع للمنتخب منعا للكلام الكتير، فهو مكمل معنا بغض النظر عن النتائج لأننا ندير مشروع كبير لمصر، ونهاية التعاقد 2026، والمدرب مستمر حتى لو خسر بطولة أمم أفريقيا لنهاية التعاقد، والشرط الجزائى فى التعاقد راتب 3 أشهر حال فسخ التعاقد له وعلينا".

وتابع: "فيتوريا يفضل الاعتماد على اللاعبين صغار السن، وطلب منى شرائط وأرقام منتخبات الشباب والناشئين، وهو مشروع كبير أتمنى الصبر عليه من أجل المنتخب".

وأوضح عضو مجلس اتحاد الكرة: "محمد صلاح تواصل مع فيتوريا بعد توليه تدريب المنتخب، وطلب منى رقمه ليتواصله هو مع المدرب وهنأنى على التعاقد معه".

وأضاف: "بنعتذر لإيهاب جلال على الموقف التى تعرض له، وهو بالفعل لم يحصل على الفرصة الكافية لتدريب المنتخب، ونحن أخطأنا وعملنا على تصحيح الخطأ بالتعاقد مع مدرب أجنبي يقود مشروع".