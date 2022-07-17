شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: تغييرات سواريش غير مقنعة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود أبو الدهب، نجم فريق الأهلي السابق، أن فريق بيراميدز كان ندا قويا أمام النادي الأهلي في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز، واستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وأضاف محمود أبو الدهب، فى تصريحات تليفزيونية: "البرتغالي ريكاردو سواريش لم يستطيع إدارة المباراة بشكل جيد في مواجهة تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز".

وأضاف نجم فريق الأهلي السابق: "تغييرات ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي لم تكن مقنعة ولم تحدث أي تغيير في المباراة أمام بيراميدز بل وضح التفوق الفني للفريق السماوي في مواجهة لاعبي القلعة الحمراء".

وأشار إلى أن لاعبي فريق الأهلي لم يظهروا بالمستوى الفني المنتظر منهم في مواجهة لاعبي بيراميدز.