شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر لها مساء غد الاثنين فى الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، باستاد الاسكندرية فى السادسة والنصف مساءً.

ويخوض فريق فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة.

من جهته عقد البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات بداية من مواجهة إيسترن كومبانى بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد ثم التعادل مع المصرى البورسعيدى سلبياً فى الجولتين الاخيرتين للمسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية والتركيز أمام شباك المنافسين لتحويل الفرص لأهداف تسهل من مهمة الفريق مبكراً.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.