عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منتخب مصر يهزم تونس ويتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

الأحد 17 يوليه 2022

الخليج 365

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا مهمًا على حساب تونس في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.



واقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية بعد الفوز على تونس بنتيجة 29-27، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وكان منتخب مصر تأهل إلى دور قبل النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجة (34- 19)، في المباراة التي أقيمت، الجمعة، بمنافسات دور ربع نهائي أمم أفريقيا.

فيما تأهل منتخب تونس إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 40-34.

وبذلك تأهل منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر في المباراة النهائية من الأمم الأفريقية والمقررة، مساء الإثنين المقبل.

وفازت الرأس الأخضر 23-19 على المغرب لتبلغ نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد.

وفي ثاني مشاركتها في البطولة بعد 2020، استفادت الرأس الأخضر من وقوع مصر وتونس في جانب واحد من القرعة لتتأهل للنهائي.

وهذه هي المرة الأولى التي تنتهي فيها هيمنة مصر وتونس والجزائر على المباراة النهائية منذ خسارة الكونغو أمام الجزائر في 1983.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر 11-9، وانتفض المغرب بعد الاستراحة بفضل الحارس المخضرم ياسين الإدريسي لينتزع التقدم 16-14.

لكن لياندرو سيميدو، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، تألق في قيادة هجوم الرأس الأخضر ليتأهل منتخب بلاده إلى النهائي.

واحتاجت الجزائر إلى رميات الترجيح لتفوز 40-39 على الكونغو الديمقراطية لتواجه غينيا، التي انتصرت 39-36 على أنغولا، في مباراة تحديد المركز الخامس.

وضمنت مصر، وتونس، والرأس الأخضر، والمغرب، التأهل إلى بطولة العالم في بولندا والسويد، العام المقبل، وسينضم إليها صاحب المركز الخامس في البطولة.