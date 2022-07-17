عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيراميدز يسقط الأهلي.. وقطار الزمالك يدهس المحلة

الأحد 17 يوليه 2022

الخليج 365

سدد بيراميدز ضربة لآمال الأهلي في استعادة لقب الدوري المصري الممتاز، وفاز عليه بهدفين نظيفين، السبت، بينما حقق الزمالك انتصاره الرابع تواليا وتخطى مضيفه غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المرحلة 25 من المسابقة.



وسجل هدفي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 69 و80.

ورفع الزمالك رصيده في الصدارة إلى 57 نقطة، وابتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر بيراميدز، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث وله مباراتان مؤجلتان.

وفي المباراة الأولى، سجل بن شرقي هدف التقدم مستغلا عرضية أحمد سيد (زيزو) من ركلة ركنية، حولها رأسية على يمين حارس المحلة عمرو شعبان (69).

وضغط لاعبو المحلة سعيا لإدراك التعادل، لكن البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) سدد كرة ارتدت من يد الحارس، لتجد المتابع بن شرقي ليضعها في منتصف المرمى محرزا الهدف الثاني له ولفريقه.

وفي المباراة الثانية، فاز بيراميدز على ضيفه الأهلي على ملعب الدفاع الجوي.

وتقدم بيراميدز عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف (29) الذي تلقى الكرة بأريحية في منطقة جزاء الأهلي وسدد على يمين حارسه محمد الشناوي.

وأضاف البديل البوركيني إيريك تراوري الهدف الثاني (65)، بعدما تلقى هدية من مدافع الضيوف علي معلول.

وتلقى الأهلي خسارته الثالثة هذا الموسم والأولي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش.