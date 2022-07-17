مرتضى منصور: لو في مصلحة مصر إلغاء البطولة رغم تصدر الزمالك للدوري سأوافق

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المسشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه ممنوع منعًا باتًا تشجيع أي شخص للنادي الأهلي داخل جدران نادي الزمالك حتى لا تحدث أزمة واشتباكات بين الجماهير.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفيزيونية أن سيد عبد الحفيظ، أتريق عليه عندما طلبت إلغاء الدوري، لأن اللاعبين مجهدين واتهمني بأن فكري متخلف! أنا فكري متخلف؟! مش هسيبك وهفضالك، و دلوقت بيشوف بنفسه اللاعبين في الأهلي ليست لديها القدرة على اللعب ومجهده جدًا.

وتابع منصور أنه يكرر من جديد .. لو في مصلحة مصر والدوري إلغاء البطولة رغم تصدر الزمالك للدوري سأوافق على ذلك فورا .. أنا مش راجل وطني أونطه زي غيري وعايز يعمل هيجان.