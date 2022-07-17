شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: جماهير الإسماعيلي البطل الحقيقي هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب حسني عبد ربه، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز على فريق فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن جمع أكبر نقاط في بطولة الدوري سيضع الفريق على المسار الصحيح بالمسابقة.
وقال حسني عبد ربه، في تصريحات تليفزيونية: "حمزة الجمل يقوم بمجهود كبير مع فريق الإسماعيلي وفي تحسن كبير في أداء الدراويش وأتمنى مساندة الجماهير في كل مباريات بطولة الدوري الممتاز لأننا نلعب على الفوز في جميع المباريات".
وأضاف مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي: "أشكر جماهير الإسماعيلي على مساندتها للفريق طوال مشوار مسابقة الدوري الممتاز وهي البطل الحقيقي هذا الموسم".
وأكد مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أن الفوز في مباريات الدوري الممتاز واقتناص الثلاث نقاط أهم بكثير من الأداء، وهو ما يجب أن يعلمه الجميع.
وتابع حسني عبد ربه: "لاعبو فريق الإسماعيلي يفتقدون الثقة في مباريات الدوري وفي حال استعادة الثقة سيكون للفريق شأن آخر في مسابقة الدوري الممتاز".
واختتم حسني عبد ربه تصريحاته قائلا:" أسوأ بداية لفريق الإسماعيلي في تاريخ الدوري كان هذا الموسم وأتمنى المساندة من جماهير الفريق حتى النهاية وأشكر حمزة الجمل المدير الفني على المجهود الرائع القوي في آخر مباراتين في بطولة الدوري".