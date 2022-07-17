شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: جماهير الإسماعيلي البطل الحقيقي هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسني عبد ربه، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز على فريق فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن جمع أكبر نقاط في بطولة الدوري سيضع الفريق على المسار الصحيح بالمسابقة.

وقال حسني عبد ربه، في تصريحات تليفزيونية: "حمزة الجمل يقوم بمجهود كبير مع فريق الإسماعيلي وفي تحسن كبير في أداء الدراويش وأتمنى مساندة الجماهير في كل مباريات بطولة الدوري الممتاز لأننا نلعب على الفوز في جميع المباريات".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي: "أشكر جماهير الإسماعيلي على مساندتها للفريق طوال مشوار مسابقة الدوري الممتاز وهي البطل الحقيقي هذا الموسم".