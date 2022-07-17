شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نمتلك كل المقومات للمنافسة على لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، إن فوز فريقه على الأهلى اليوم أمر طبيعى، فى ظل امتلاك الفريق كل المقومات للفوز والمنافسة على جميع البطولات، لافتا إلى أن الفوز اليوم يمنح فريقه دافعا كبيرا للاستمرار فى المنافسة على درع الدورى.

وأضاف سعيد، فى تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" بقناة الشمس، إن الدافع موجود دائما لدى لاعبى بيراميدز، والفوز اليوم بـ6 نقاط وجميع المباريات المقبلة سيخوضها فريقه للفوز فقط.

وتابع المدير الرياضى لنادى بيراميدز، إن رمضان صبحى نجم الفريق غير معروض للبيع كما يتردد، مشيرا إلى أن اللاعب اذا رغب فى الاحتراف الخارجى سيساعده النادى لتحقيق الهدف.

وأوضح أن عبد الله السعيد، لاعب استثنائى، ويحافظ على نفسه فى التمرين والتغذية، كما أنه يعتمد على تشغيل مخه فى اللعب وليس فقط بالمجهود البدنى، وهو ما يجعله قادر على الاستمرار فى الملاعب لأطول فترة، مؤكدا أن عقد عبد الله مستمر مع بيراميدز الموسم المقبل ومن الوارد تمديد العقد موسما إضافيا.

وكشف هاني سعيد أن هناك تنسيقا من النادى مع عبد الله السعيد بشأن قضيته مع الأهلى، وأن المحكمة الرياضية الدولية أرسلت خطابا يفيد بأن الحكم بالحجز على ممتلكات وأرصدة اللاعب غير قانونى، قائلا: إن المحكمة خاطبت الأهلى أيضا بإيقاف هذا القرار، انتظارا للقرار الذى سيصدر عنها فى هذه القضية التى ما زالت منظورة.