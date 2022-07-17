الإسماعيلى يغلق صفحة فيوتشر ويستعد لمواجهة بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء السبت باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة والنصف مساء الأحد 24 يوليو الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق آخر، وافق مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجامبي سايكو كونتيه لصفوف نادى القناة مقابل مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، اعتباراً من الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي القناة قد خاطب الإسماعيلي للحصول على خدمات الجناح الجامبي وهو ما قوبل بالموافقة من قبل مسئولي الدراويش، فى إطار العلاقات الطبية والوطيدة التي تجمع الناديين على مدار التاريخ.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد قام بشراء الجناح الجامبي بمقابل مادي وصل إلى 900 ألف جنيه قادماً من نادي السكة الحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية والجهاز الفني آنذاك.