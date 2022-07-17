شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: تاكيس تعلم من مبارياته السابقة أمام الأهلى.. وبيراميدز قدم كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن بيراميدز استحق الفوز والنتيجة وكان الاكثر تركيزا وانتشارا فى المباراة وتاكيس جونياس أدار المباراة بشكل رائع، والتى انتهت بخسارة الأهلى بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد حسن فى تصريحات للاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورتس: "تقييم سواريز فى مباراة اليوم صعبة جدا لأنه جاى فى وسط الموسم والحالة البدنية للاعبى الأهلى صعبة فيكون ماتش عالى وماتش أقل".

وأضاف الصقر: "بيراميدز احترم الأهلى بشكل كبير وكان الأكثر انتشارا فى الملعب والأكثر تنظيما والأكثر رغبة فى تحقيق الفوز، وتاكيس أدار المباراة بشكل رائع وتعلم من مبارياته السابقة أمام الأهلى".

وسقط النادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.