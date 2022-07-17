شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: هناك لاعبون في الأهلي لا يستحقون ارتداء فانلة النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك بعض اللاعبين داخل فريق الأهلي لا تستحق اللعب بفانلة القلعة الحمراء في الوقت الحالي، مطالبا برحيلهم عن الفريق الأحمر في أقرب وقت ممكن.

وقال سمير كمونة، فى تصريحات تليفزيونية: "بعض لاعبي الأهلي لا يستحقون التواجد ضمن صفوف الفريق، ولا يقدمون الأداء القوي المنتظر خاصة في المواجهات الكبرى مثل مباراة بيراميدز مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع مدافع الأهلى السابق: "بيراميدز قدم مباراة قوية أمام النادي الأهلي واستطاع تحقيق الفوز عن جدارة واقتناص الثلاث نقاط".

واستطرد: "يجب على ريكاردو سواريش تصحيح الأوضاع داخل فريق الأهلي في الفترة القادمة للمنافسة على لقب الدوري الممتاز حتى النهاية مع الزمالك".

وخطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.