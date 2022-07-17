شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 16-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تصدره لجدول هدافى الدورى المصرى اليوم السبت 16-7-2022 برصيد 12 هدفا بالتساوى مع مروان حمدى مهاجم سموحة.

وجاء ترتيب الهدتافين كالتالى

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبى" (10 أهداف).

ناصر منسي (البنك الأهلي 8)

مصطفى شلبي (إنبي 8)

أشرف بنشرقي (الزمالك 8)

أحمد رفعت (فيوتشر 8)

محمد مجدي افشة (الأهلي 8)

خالد قمر (الجونة 8)

محمد هلال (البنك الأهلي 7)

شادي حسين (سيراميكا 7)

علي معلول (الأهلي 7)

محمد شريف (الأهلي 7)

عبد الكبير الوادي (سموحة 7)

وواصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري اليوم السبت 16-7-2022 برصيد 57 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمهعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.

وأقيمت اليوم السبت 16-7-2022 ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام حيث التقى الزمالك مع غزل المحلة وفيوتشر مع الإسماعيلى وواجه الأهلى نظيره بيراميدز.