شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلتقى الرأس الأخضر فى التاسعة مساء الإثنين فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بين مصر وتونس والمحدد لها غدا الإثنين، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى التاسعة مساء.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر بالفوز على نظيره تونس بنتيجة 27/29 بنصف نهائى البطولة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/16 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من: يحيى خالد و على زين فى شوط شهد ندية قوية بين كلا المنتخبين و لكن خبرات الفراعنة حسمت الشوط بفارق هدف .

بينما شهد الشوط الثانى، تألق ملحوظ للاعب عمر الوكيل بكار ومعه يحيى الدرع وسط تركيز الفراعنة للمحافظة على التقدم و تحقيق الفوز.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز أمس على الجزائر بنتيجة 34/19 فى دور الثمانية ليضمن أيضا بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة.

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 20/8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من اللاعبين: حسن وليد قداح و عمر الوكيل بكار و الحارس المخضرم كريم هنداوى وسط محاولات من الجانب الجزائرى لتقليص فارق النقاط فى ظل البداية الهجومية القوية من جانب الفراعنة.

بينما شهد الشوط الثانى، مواصلة الفراعنة للتفوق الهجومي، خاصة من جانب أحمد هشام سيسة و حسن وليد قداح .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث إن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.