جريشة: غزل المحلة له ركلة جزاء أمام الزمالك.. ولاعب بيراميدز يستحق الطرد

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة الحكم الدولى السابق، أن هناك ركلة جزاء لفريق غزل المحلة أمام الزمالك فى الشوط الثانى على محمود حمدى الونش بعد ارتكاب خطأ ضد لاعب المحلة.

وقال جهاد فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "كانت هناك عرقلة ضد لاعب المحلة والكرة فى الهواء قبل احتساب التسلل، وكان يجب احتساب ركلة الجزاء".

وقال جهاد جريشة، الحكم الدولى السابق، أن أحمد توفيق لم يستحق البطاقة الحمراء بشكل مباشر فى لعبة حمدى فتحي، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى لم يكن يمتلك الكرة.

وقال جهاد جريشة: "أحمد توفيق يستحق الانذار الثانى والطرد بعد التدخل الثانى على لاعب الأهلي، ولكن تقنية الفيديو لا تتدخل فى البطاقات الصفراء".

وخطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلى عند 48 نقطة فى المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 فى المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلى فى المنافسة على درع الدوري، فى ظل نزيف النقاط المتوالي.