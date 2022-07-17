شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد ينتقد جنش بعد خسارة فيوتشر من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى خالد عيد، مدرب غزل المحلة السابق، على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني.

وقال خالد عيد، في تصريحات تليفزيونية: "مستوى الإسماعيلي مُختلف تماما مع حمزة الجمل، والروح ظهرت على اللاعبين".

وأضاف مدرب غزل المحلة السابق: "الإسماعيلي دوما ما كانت تُميزه اختياراته للاعبين، ولكن فقد الإسماعيلي ميزته مؤخرا، بالتعاقد مع بعض اللاعبين والذين يرحلون سريعا ولا يؤثروا في مستوى الدراويش".

وختم حديثه قائلا: "قرار خروج جنش في كرة الهدف الثاني للإسماعيلي كان خطأ مش عارف ايه اللي طلعه ولسه فيه مساحة قدام لاعب الإسماعيلي مدبولي كبيرة".

وبهدف قاتل وسيناريو درامي حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.