شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد ينتقد جنش بعد خسارة فيوتشر من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أثنى خالد عيد، مدرب غزل المحلة السابق، على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني.
وقال خالد عيد، في تصريحات تليفزيونية: "مستوى الإسماعيلي مُختلف تماما مع حمزة الجمل، والروح ظهرت على اللاعبين".
وأضاف مدرب غزل المحلة السابق: "الإسماعيلي دوما ما كانت تُميزه اختياراته للاعبين، ولكن فقد الإسماعيلي ميزته مؤخرا، بالتعاقد مع بعض اللاعبين والذين يرحلون سريعا ولا يؤثروا في مستوى الدراويش".
وختم حديثه قائلا: "قرار خروج جنش في كرة الهدف الثاني للإسماعيلي كان خطأ مش عارف ايه اللي طلعه ولسه فيه مساحة قدام لاعب الإسماعيلي مدبولي كبيرة".
وبهدف قاتل وسيناريو درامي حقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
تقدم فريق فيوتشر فى الدقيقة 62 من عمر المباراة، وجاء الهدف من ركلة ركنية لصالح فريق فيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.
وأدرك باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 77 فى المباراة، وجاء هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها الإسماعيلي واحتسبها الحكم طارق مجدي بعد الرجوع لتقنية الفار، قبل أن ينجح أحمد مدبولى في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، فيما ارتقى الدراويش للمركز 13 بعد خوض 24 لقاء، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 27 هدفا.