حسين عبد الغني: روي فيتوريا مكسب لمنتخب مصر.. ويتعامل مع اللاعبين بـ"عقلانية"

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القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي والمشرف العام على فريق الكرة، والذي عمل خلال فترة تواجد روي فيتوريا مديرا فنيا للفريق السعودي، عن المدرب البرتغالي كاشفا عن جهوداته عندما كان مدربا للنصر.

وقال حسين عبد الغنين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيتوريا اسم كبير، وبذل مجهودات كبيرة مع النصر، وكان هناك تشبع بالنسبة للاعبي النصر بعد الموسم الاستثنائي مع فيتوريا، مما ساهم في تراجع النتائج وهذه هي ثقافة اللاعب العربي".

وأضاف: "روي فيتوريا مكسب لمنتخب مصر، وهو مدرب احترافي في التدريبات وخارج التدريبات".

وختم حديثه قائلا: "فيتوريا رجل عقلاني بشكل كبير، وليس رجلا صداميا، يتعامل بعقلانية مع اللاعبين في حدود المعقول، ومصلحة فريقه الجماعية الأهم بالنسبة له، وبالطبع يتعامل بشكل خاص مع النجوم والأسماء اللامعة، ولكنه يتعامل بشكل خاص مع الشخص بينه وبين النجم وليس على حساب المجموعة".