شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: حصلت معايا حاجات في الأهلي "مش هقدر أحكيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، لاعب فريق بيراميدز، أنه رحل عن فريق الأهلي ليس لأسباب فنية وبشكل لم يحدث في تاريخ القلعة الحمراء من قبل وربنا يعلم بصدق كلامي.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية: "ربنا رزقني بنادي كبير زي بيراميدز ونتمنى التتويج ببطولة.. حصلت معايا حاجات في الأهلي مش هقدر أحكيها".

وأضاف: "ما حدث معي في النادي الأهلي ليست له علاقة بالفنيات أبدا، ولم تحدث في تاريخ الفريق الأحمر من قبل.. وأتمنى كل التوفيق لفريقي بيراميدز في المباريات القادمة".

وتابع: "بشكر فريقي والإدارة المحترمة، ونسعى للتتويج ببطولة هذا الموسم ومبروك لفريقي وهاردلك للنادي الأهلي في لقاء الليلة".

وأبدى مارسيلو سعادته بتحقيق الفوز على فريق الأهلي في لقاء اليوم ببطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن زملاءه قدموا مباراة قوية داخل أرض الملعب، قائلا: "كل لاعبي بيراميدز يخوضونه المباريات برغبة واحدة هي الفوز بغض النظر عن اسم المنافس مع احترامنا الكامل لجميع فرق الدوري الممتاز".

وأتم تصريحاته قائلا: "نحن كلاعبين في فريق بيراميدز نرغب في تحقيق بطولة هذا الموسم، وهذه رغبة جماعية وليست للاعب فقط، وهو ما نسعى له بكل قوة ونخوض جميع المباريات من أجل الفوز فقط وليس أي نتيجة أخرى".