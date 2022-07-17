شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: روح لاعبي بيراميدز سر الفوز على الأهلي.. وهدفنا لقب الدوري وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، أنه تمت دراسة النادي الأهلي بشكل جيد خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن تركيز الفريق كان من أجل الخروج بالثلاث نقاط فقط من المباراة.

وقال دونجا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هدف الفريق هذا الموسم هو تحقيق لقب بطولة الدوري الممتاز، وأيضا لقب كأس مصر".

ووأضاف: "روح اللاعبين الجيدة سبب الانتصارات والفوز على الأهلي بهذا الشكل الجيد".