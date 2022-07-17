شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع "قرموطى" السويس لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا تعاقده مع لاعب خط الوسط المهاجم، أحمد محمد محمود الشهير بـ "القرموطي"، لمدة 5 مواسم، قادمًا من من نادي منتخب السويس.

ووقع اللاعب تلبية لرغبة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، بالتعاقد مع اللاعب وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد، من أجل تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدا الأحد، على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر، ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.