شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: صلاح محسن السبب في تراجع مستوى معلول أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أنور، نجم الأهلي السابق، سبب تراجع مستوى علي معلول ظهير الأهلي هجوميا أمام بيراميدز.

وقال عمرو أنور، في تصريحات تليفزيونية: "لم أكن أتوقع خسارة الأهلي من بيراميدز، كنت أتوقع فكرة هبوط المستوى، ولكن ليس لدرجة الهزيمة".

وأضاف: "صلاح محسن ساهم في غلق جبهة علي معلول ودوره الهجومي، وساهم في تعطيل اللاعب التونسي عن أداء واجبه الهجومي".

وختم حديثه قائلا: "وسط الملعب الخاص بالأهلي لم يوصل الكرة بشكل صحيح إلى المهاجمين"

وخطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل هدفي بيراميدز فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 29، وتراوري في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.