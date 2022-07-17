شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك لن ينخدع بنتائج الأهلى وكل الأندية تعانى من إجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن لاعبي فريق الأهلى وجميع الأندية تعاني من إجهاد، متسائلا: "أين مستوى التونسي على معلول وعمرو السولية مع الأهلي خلال الفترة الحالية عقب تراجع مستواهم بشكل كبير".

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لابد من عدم الانخداع من نتيجة الأهلى عقب الهزيمة أمام بيراميدز اليوم و الفارق 3 نقاط حتى الآن.

وأوضح رئيس الزمالك أنه تم الاتفاق مع أمير مرتضى منصور أن هناك مكافآت متميزة ومضاعفة للاعبى الزمالك للفوز فى المباريات المتبقية بالدورى المصرى الممتاز.

انتزع نادى الزمالك فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى هذا الموسم.

سجل المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك غزل المحلة في الدقيقة 69 بعدما استغل عرضية أحمد سيد زيزو، وأضاف المغربى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 81 بعد متابعة لتسديدة شيكابالا.