شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: أحمد توفيق يستحق الطرد أمام الأهلى.. ولا توجد ركلات جزاء مستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى سمير عثمان، أن الحكم الإسبانى تغاضى عن منح أحمد توفيق لاعب بيراميدز الإنذار الثانى والكارت الأحمر أمام الأهلى، فى المباراة التى انتهت بخسارة الأهلى بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال سمير عثمان، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحكم الإسبانى أدار المباراة بشكل رائع باستثناء حالة واحدة تؤخذ عليه، وهى كرة أحمد توفيق الذى تدخل بإهمال على قدم حمدى فتحى فكان لا بد من منحه الإنذار الثانى والكارت الأحمر فى الدقيقة 46 من الشوط الأول بعد حصوله على إنذار قبلها بدقيقة بعد عرقلة صلاح محسن المنفرد، ولكنه غير مسيطر على الكرة، فاللعبة لا تستحق اكثر من إنذار".

وأضاف سمير عثمان: "بيراميدز طالب بركلة جزاء على أيمن أشرف، الكرة بالفعل لمست يد أيمن، ولكن هذه تسمى اليد الداعمة؛ لأنه ساقط على الأرض واستطاع استخلاص الكرة بقدمه قبل أن تلمس يده فقرار الحكم صحيح ولا توجد ركلة جزاء".

وسقط النادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل هدفي بيراميدز فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 29، وتراوري في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.