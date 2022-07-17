شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: سيطرنا على مباراة الأهلي بالكامل.. ونستطيع الفوز في وجود حكام أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بعد الفوز على الأهلى بهدفين نظيفين، قائلا: أهنئ اللاعبين على المجهود والأداء، وسيطرنا على المباراة منذ أول دقيقة، وصنعنا فرص عديدة، واستحقينا الفوز بتلك المباراة".

قال جونياس خلال المؤتمر الصحفي: "نركز على أداءنا وتطويره مع الوقت، لو ركزنا فى تطوير فريقنا سنحقق النتائج التى نتمناها، باقى 9 مباريات فى غاية الأهمية، وفى هذا للدورى لا توجد مباراة سهلة".

شدد: "عندما نلعب فى وجود حكام اجانب نستطيع تحقيق الفوز، لاننا فريق يعشق لعب كرة القدم، وقلت قبل ذلك يوجد حكام فى مصر جيدين لكن فى وجود الحكام الأجانب تكون فرص الفوز اكثر".

وخطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلى عند 48 نقطة فى المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 فى المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلى فى المنافسة على درع الدوري، فى ظل نزيف النقاط المتوالي.