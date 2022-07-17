شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 /7 /2022 فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، 3 مباريات قوية فى الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى الجونة مع طلائع الجيش، وسموحة مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء، والمقاولون العرب مع سيراميكا فى التاسعة مساءً.

موعد مباراة الجونة وطلائع الجيش

يستضيف فريق الجونة، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، نظيره طلائع الجيش باستاد خالد بشارة فى الغردقة، فى مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز، حيث تعادل الجونة مع إنبى بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل فيه طلائع الجيش مع بيراميدز بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة. ويحتل نادى الجونة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 لقاءً، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

وفى المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 37 نقطة جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 19 هدفا.

موعد مباراة سموحة والبنك الأهلى

يواجه فريق سموحة، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، نظيره البنك الأهلى باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط سموحة أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى حين حقق البنك الأهلى فوزا مهما على غزل المحلة فى نفس الجولة.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل 9 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

وفى المقابل، يحتل نادى البنك الأهلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

موعد مباراة المقاولون وسيراميكا

يلتقى نادى المقاولون العرب، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مع سيراميكا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الثلاث نقاط، حيث خسر المقاولون أمام الزمالك بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى اكتسح سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرية بخماسية نظيفة فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

وفى المقابل، يحتل نادى سيراميكا المركز التاسع برصيد 29 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 27 .