وليد صلاح الدين: قناعات سواريز هتتغير بعد مباراة بيراميدز.. والله يكون في عونه

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، أن قناعات البرتغالى ريكاردو سواريز، مدرب الأهلى، ستتغير بعد مباراة بيراميدز التى انتهت بخسارة الأهلى بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال وليد صلاح الدين، فى تصريحات للاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورتس: "قناعات ريكاردو سواريز أكيد هتتغير بعد مباراة اليوم أمام بيراميدز وهو الله يكون في عونه".

وأضاف أمير الموهوبين: "أرى أنه أكيد قناعاته مثلا فى صلاح محسن هتتغير لأنه لم يظهر بشكل جيد فى الجناح وكذلك أحمد عبد القادر مش بيلعب فى الجناح الأيمن، وسامى قمصان أكيد هيكلمه على إعادته فى المركز الذى يجيد فيه، وهو ترك اللاعبين بنفس الشكل الذى كانوا عليه أمام فيوتشر ولكن الأداء اليوم سيؤدى إلى التغيير فى عدة أمور".

وسقط النادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

أحداث المباراة

جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من جانب الفريقين، فيما هدد صلاح محسن مرمى بيراميدز في الدقيقة الرابعة من تمريرة علي معلول ولكن الحكم احتسب الكرة تسلل لصالح الفريق السماوي، وسجل حسام حسن تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى عارضة مرمى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة السادسة هدد فخر الدين بن يوسف مرمى الأهلي بمتابعة عرضية عبد الله السعيد ووضعها بقدمه ولكنها ارتطمت بالعاضة وعادت إلى الملعب، وفي الدقيقة الثامنة أنقذ علي جبر مرمى فريقه من هجمة خطيرة للأهلي بعدما أبعد الكرة برأسه قبل وصولها إلى حسام حسن وحولها إلى ركلة ركنية.

وهدد فخر الدين بن يوسف مرمى الأهلي في الدقيقة 18 من رأسية ولكنها جاءت ضعيفة وأمسك بها محمد الشناوي، كما سدد عبد الله السعيد تصويبة على مرمى الأهلي في الدقيقة 22 من داخل منطقة الجزاء مستغلا المساحات في ظهر الفريق الأحمر، قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 29 من عمر المباراة مستغلا خطأ في تمركز دفاع الأهلي ومرت على يمين مرمى محمد الشناوي، فيم سجل صلاح محسن تصويبة على مرمى بيراميدز في الدقيقة 33 ولكن أمسك بها أحمد الشناوي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45 نتيجة عرقلة صلاح محسن من قبل أحمد توفيق، ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها أسامة جلال مدافع بيراميدز، واستمرت النتيجة بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف.

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة نسبيا على نفس حال الشوط الأول، ورغم استحواذ الأهلي على الكرة ولكن بدون خطورة على مرمى بيراميدز، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 59 بنزول محمد شريف واليود يانج بدلا من صلاح محسن وحمدي فتحي لتنشيط الشق الهجومي للأهلي.

وسدد حسام حسن تصويبة مباغتة للأهلي في الدقيقة 61 من داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن أنقذها احمد الشناوي، فيما أجرى بيراميدز تغييرين في الدقيقة 64 بنزول محمد حمدي وايريك تراوري بدلا من حسين السيد وفاخري لاكاي.

وسجل بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق ايريك تراوري من خطأ فادح من علي معلول في إعادة الكرة لمحمد الشناوي الذي استغلها تراوري وسددها بيسراه من أسفل يد حارس الأهلي، وفي الدقيقة 71 أجرى بيراميدز تغييره الثالث بنزول نبيل دونجا بدلا من إبراهيم توريه.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيق 75 بنزول وليد سليمان وزياد طارق بدلا من حسام حسن وأحمد عبد القادر، وأجرى الفريق الأحمر تغييره الخامس بنزول أحمد نبيل كوكا بدلا من عمرو السولية في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وسحب بيراميدز عبد الله السعيد في الدقيقة 88 وشارك بدلا منه إسلام عيسى.