شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح هاشم: سعداء بالوصول للمباراة النهائية.. ونعد الجماهير بتحقيق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، عن سعادته بالفوز المهم على المنتخب التونسى بنتيجة 29 \ 27، والتأهل لنهائى كأس أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التى تستضفها مصر فى نسختها الـ25 خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري.

وقال هاشم فى تصريحاته عقب المباراة: المنتخب قدم مباراة فى غاية القوة، مشيرا بأن المباراة تعتبر نهائى مبكر أمام منتخب تونس وهو من أفضل المنتخبات فى أفريقيا.

وتابع: سعداء بالوصول للمباراة النهائية، وأقدم التهنئة للجمهور المصرى على المساندة، ونتمنى أن نواصل التقدم حتى نتوج بالبطولة.

وأضاف: اللقب هو طموحنا وعلينا أن نقدم كل مالدينا من أجل تحقيقه، نعلم أن المهمة لن تكون سهلة لكننا سنقاتل من أجل تحقيق الإنجاز وإهداء اللقب إلى الجماهير المصرية الوفية والاحتفاظ بالكأس.