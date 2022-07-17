شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: الفوز على الأهلي يمنحنا دفعة معنوية كبيرة في المباريات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين السيد مارسيلو، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على فريق الأهلي مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدا أن فريقه كان على قدر المسؤلية في مواجهة القلعة الحمراء.

وأضاف حسين السيد، فى تصريحات تليفزيونية: "الفوز على فريق بحجم الأهلي يمنح دفعة معنوية قوية جدا للاعبين في مشوار مسابقة الدوري الممتاز، واستطاع لاعبي الفريق في الخروج بالمباراة بالشكل الذي رسمه تاكيس جونياس المدير الفني للفريق".

وتابع: "قدمنا الأداء الفني الذي تعاهدنا عليه قبل أي مباراة، ولذلك تم تحقيق الفوز على حساب فريق بحجم الأهلي واقتناص ثلاث نقاط مهمة من خصم ليس سهلاً".

وخطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من أنياب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسجل هدفي بيراميدز فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 29، وتراوري في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.