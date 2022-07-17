شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: انتصار مستحق.. والهدف لم يأتِ بالحظ.. وسنقاتل على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم نادى بيراميدز، أن فريقه استحق الفوز على الأهلى والثلاث نقاط، فى المباراة التى انتهت بخسارة الأهلى بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال فخر الدين بن يوسف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "انتصار مستحق والهدف لم يأتي بالحظ خلقنا فرص كتيرة وكنا الأكثر محاولات على المرمى، وهذا الانتصار يجعلنا نؤمن بحظوظنا فى المنافسة على لقب الدورى".

وأضاف مهاجم بيراميدز: "أمامنا 10 مباريات متبقية فى الدورى ستكون مباريات كؤوس وسنسعى للفوز بها جميعا، وسعيد جدا بتسجيلى فى شباك الاهلى، ولكن الهدف مش تسجيل الأهداف ولكن الهدف فى مساعدة الفريق وتقديم الإضافة للفوز بالمباريات".

وتابع فخر الدين: "هدفنا كان واضح منذ الدقائق الأولى فى المباراة وهى جلب الثلاث نقاط لذلك كنا نضغط من الأمام لأننا فريق كبير يلعب من أجل الفوز والثلاث نقاط وليس التعادل والحمد لله تحقق ما أرادناه فى المباراة".

وسقط النادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، ليتأزم موقف الأهلي في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.