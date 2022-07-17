شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك يوم السبت 16-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك يوم السبت 16-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: كشف تقارير صحفية أن إدارة نادى اتحاد جدة السعودى تترقب موقف نادى الزمالك تجاه طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق، الذى وقع على عقود لفريق اتحاد جدة.

حقق الزمالك فوزا مستحقا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري وبهذه النتيجة وصل الزمالك للنقطة 57 فى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري.

انتزع نادى الزمالك فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى هذا الموسم.

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والأهلي السابق اختيار المغربى أشرف بن شرقى مهاجم نادى الزمالك نجما للشهر يونيو 2022 بعد منافسة كبيرة مع لاعبين أخرين.

حصل محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، على لقب "فارس" مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، التى أقيمت على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى هذا الموسم.

أعرب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن غزل المحلة فريق جيد وشرس ويمتلك إمكانيات كبيرة.

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى اتحاد جدة السعودى تترقب موقف نادى الزمالك تجاه طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق، الذى وقع على عقود لفريق اتحاد جدة.