شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: وفقا للتحليلات هناك صعوبة في تحقيق الأهلي لبطولة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي أنه وفقا للتحليلات التي قام بها مع معاونيه بشان حالة لاعبي الأهلي فإن هناك صعوبة في الفوز بأي بطولة هذا الموسم ولكن سنسعي لحصد البطولات".

وقال سواريز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: "نريد إسعاد جمهور الأهلي ولذلك سنبذل قصارى جهدنا ونعدهم بتقديم كل ما هو جيد أمام الزمالك في نهائي الكأس".

وعبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر الدوري، وقال: "النتيجة ليست في صالحنا وهو شيء يحزننا ويحزن الجماهير، ولكن نعدهم بالتحسن، والمباراة المقبلة أمام الزمالك نعدكم بتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف : "بيراميدز كان الافضل واستحق الفوز، وكنا نخسر معظم الالتحامات وهذا بسبب ضغط المباريات، ولا يزال هنا أمل في المنافسة على لقب الدوري".

وتابع: "لا بد أن نحسن الأداء ونهتم باللاعبين الجاهزين، لدينا إصابات كثيرة، وعند عودتهم سيكون هناك منافسة داخلية وتلك المنافسة هي التي ستساهم في خلق حالة من التحسن".

واستطرد: "أنا حزين وكذلك اللاعبين، وما يحزنني أكثر هو غياب الأداء، وطبيعي عدم الفوز في كل المواجهات ولكن الأداء مطلوب، وأطمن الجماهير وأطالبهم بالهدوء خاصة أن الطريق ما زال طويلا، وسنرجع نثبت للعالم أننا فريق بطولات".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا: "لو قارنا الأهلي في العام الماضي والوقت الحاضر سيتضح أن القوة تراجعت نسبيا، وعلى أن أدافع عن اللاعبين، والموضوع ليس كيف نبدأ ولكن كيف ننتهي، والوقت قليل جدًا حتى أُظهر بصمتي وأوصل للاعبين طريقتي".