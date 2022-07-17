شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: نحقق الفوز مع الحكام الأجانب.. وأمامنا 9 مباريات مهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، التهنئة للاعبيه قائلا: "أهنئ اللاعبين على المجهود والأداء، وسيطرنا على المباراة منذ أول دقيقة، وصنعنا فرص عديدة، واستحقينا الفوز بتلك المباراة".
وقال جونياس، في المؤتمر الصحفي: "نركز على أدائنا وتطويره مع الوقت، لو ركزنا في تطوير فريقنا سنحقق النتائج التي نتمناها، باقي 9 مباريات في غاية الأهمية، وفي هذا للدورى لا توجد مباراة سهلة".
وأضاف المدير الفني لبيراميدز: "حابب أعلق على نقطة، وهي أننا عندما نلعب في وجود حكام أجانب نستطيع تحقيق الفوز؛ لأننا فريق يعشق لعب كرة القدم، وقلت قبل ذلك يوجد حكام في مصر جيدين لكن في وجود الحكام الأجانب تكون فرص الفوز أكثر".
وتابع: ليس من العدل أن يتم تحديد الفرق التي ستشارك في بطولات الكاف قبل نهاية المسابقة، ومينفعش اقول اننا سنفوز بالدورى لمجرد اننا حققنا الفوز علي فريق كبير بحجم الاهلي، وما زالت أمامنا 9 مواجهات في غاية الأهمية، وكنا في حاجة لوقت حتى تتأقلم اللاعبين على طريقة اللعب، واللياقة البدنية لدينا عالية وهذا الأمر سيفيدنا في نهاية الدورى".
واستطرد: "هناك أشياء قام مدرب الاهلي الجديد بتعديلها مثل طريقة اللعب، ويكون الأمر أسهل بالنسبالي لو كنت أعلم طريقة لعب المنافس، ولكن نحن نركز على فريقنا أكثر من التركيز مع المنافس بنسبة 30% على المنافس و70% على فريقنا".
وأتم تصريحاته قائلا: "أحمد الشناوى حارس كبير وصاحب خبرات، ويحتاج مزيدا من المشاركة حتى يستعيد مستواه، وشريف إكرامي ومهدي بيساعدو في ذلك".