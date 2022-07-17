شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: نحقق الفوز مع الحكام الأجانب.. وأمامنا 9 مباريات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، التهنئة للاعبيه قائلا: "أهنئ اللاعبين على المجهود والأداء، وسيطرنا على المباراة منذ أول دقيقة، وصنعنا فرص عديدة، واستحقينا الفوز بتلك المباراة".

وقال جونياس، في المؤتمر الصحفي: "نركز على أدائنا وتطويره مع الوقت، لو ركزنا في تطوير فريقنا سنحقق النتائج التي نتمناها، باقي 9 مباريات في غاية الأهمية، وفي هذا للدورى لا توجد مباراة سهلة".

وأضاف المدير الفني لبيراميدز: "حابب أعلق على نقطة، وهي أننا عندما نلعب في وجود حكام أجانب نستطيع تحقيق الفوز؛ لأننا فريق يعشق لعب كرة القدم، وقلت قبل ذلك يوجد حكام في مصر جيدين لكن في وجود الحكام الأجانب تكون فرص الفوز أكثر".