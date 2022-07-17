شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أوافق على إلغاء الدوري لأنه قرار في صالح الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يوافق على إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم رغم تصدر الفريق الأبيض جدول ترتيب بطولة الدورى.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، إن قرار إلغاء بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم فى صالح المنتخب المصرى والكرة المصرية أوافق على الفور.

وواصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري، أمس السبت 16-7-2022، برصيد 57 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة، بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمهعتهما ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.